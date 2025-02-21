Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da hafif kar yağışı (4)

        D-100YOLU GEÇİŞİNDE YOĞUN KAR ULAŞIMI AKSATTIBolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun kar ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da hafif kar yağışı (4)
        ABONE OL

        D-100YOLU GEÇİŞİNDE YOĞUN KAR ULAŞIMI AKSATTI

        Bolu Dağı’nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun kar ulaşımı aksattı. Yoğun kar nedeniyle rampaların bulunduğu güzergah üzerinde kayan ve hasarlı kazaya karışan araçlar nedeniyle D-100 yolunun Ankara ve İstanbul yönü kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından Bolu Dağı’nın İstanbul yönü kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olması nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri İstanbul yönünde ağır taşıtların gitmesine izin vermiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        İstanbul'da kar tedbirleri
        İstanbul'da kar tedbirleri
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yanlış planlamanın hatası!
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar manzarası dronla görün...
        Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar manzarası dronla görün...
        Bolu'da hafif kar yağışı (2)
        Bolu'da hafif kar yağışı (2)
        Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle k...
        Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle k...
        Otomobilin arkasına taktığı şambrelle kayak yaptı
        Otomobilin arkasına taktığı şambrelle kayak yaptı
        Bolu'da hafif kar yağışı
        Bolu'da hafif kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor