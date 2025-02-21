Bolu'da hafif kar yağışı (4)

Bolu Dağı’nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun kar ulaşımı aksattı. Yoğun kar nedeniyle rampaların bulunduğu güzergah üzerinde kayan ve hasarlı kazaya karışan araçlar nedeniyle D-100 yolunun Ankara ve İstanbul yönü kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından Bolu Dağı’nın İstanbul yönü kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olması nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri İstanbul yönünde ağır taşıtların gitmesine izin vermiyor.

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