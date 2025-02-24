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        Şambrelle kayarken çukura uçtular

        BOLU'da köylüler tarafından oluşturulan pistte şambrel ile kayan grup, pistten çıkarak 3 metre derinlikteki çukura uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:35
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        Şambrelle kayarken çukura uçtular
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        BOLU'da köylüler tarafından oluşturulan pistte şambrel ile kayan grup, pistten çıkarak 3 metre derinlikteki çukura uçtu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Abant Milli Parkı yakınlarında bulunan Ömerler köyünde, şambrelle kaymak için bir grup tarafından pist oluşturdu. Şambreller ile arka arkaya kayan grup, pisti çevreleyen kar duvarını parçalayıp, yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura uçtu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çukura düşenler çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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