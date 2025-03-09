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        Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda otomobilin dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 09.03.2025 - 13:15
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        Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü
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        BOLU'da, Anadolu Otoyolu’nda otomobilin dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Yedigöller Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul yönüne giden M.B. yönetimindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarparak takla attı. O anlar, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, otomobildeki E.D. ve A.K. yaşamını yitirirken, M.B. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. M.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B. doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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