Facianın yaşandığı Kartalkaya'da kayak sezonu kapandı

Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yanan otelin yanındaki Kartal Otel, facianın yaşandığı gün rezervasyonlarını sonlandırdı. Kayak merkezindeki otellerden Golden Key Otel ise 31 Ocak’ta sezonu kapattı. Kaya Palazzo Otel, geçen hafta kapanırken son olarak Dorukkaya Otel de bugün sezonu sonlandırdı. Tüm otellerin kapanmasıyla kayak merkezinde sezon sona erdi.

BOLU’da yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde açık olan son otel de bugün kapılarını kapattı.

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