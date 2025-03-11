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        Yedigöller Milli Parkı'nda karavanlı konaklama, Abant'ta şambrelle kaymak yasaklandı

        BOLU Valiliği, kentin doğal güzellikleri olan Yedigöller ile Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı için yasaklamalar getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:45
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        Yedigöller Milli Parkı'nda karavanlı konaklama, Abant'ta şambrelle kaymak yasaklandı
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        BOLU Valiliği, kentin doğal güzellikleri olan Yedigöller ile Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı için yasaklamalar getirdi. Yedigöller Milli Parkı’na karavan girişi ve karavanlı konaklama ile Abant Gölü Milli Parkı’nda yamaç paraşütü yapmak ve şambrelle kaymak yasaklandı.

        Bolu Valiliği, 'Bolu İlinde Bulunan Milli Park, Tabiat Parkı, Sulak Alan ve Koruma Kapsamındaki Diğer Alanların İşletilmesi Hakkında Valilik Genel Emri' yayımladı. Valilik tarafından her yıl binlerce kişinin akın ettiği Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Abant Gölü Milli Parkı’nda izin almadan yapılacak paintball, yamaç paraşütü, şambrel veya bot ile kaymak yasaklandı. Abant’ta ayrıca bölgede yapılan hayvancılık faaliyetleri kapsamında ‘Abant Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’ hükümleri çerçevesinde uygun görülen alanlar dışında otlatma yapılması yasaklandı.

        YEDİGÖLLER’E KARAVAN GİRİŞİ YASAK

        Bolu Valiliği’nden Yedigöller Milli Parkı ile ilgili alınan kararlarda ise "Milli Park içerisinde karavan ile konaklama yapmak yasaktır ve alana günübirlik ziyaret için dahi olsa karavanla gelen ziyaretçiler alana alınmayacaktır. Yedigöller Milli Parkı Mengen istikametindeki izin verilen alanlar dışında ateşli piknik, mangal, semaver, piknik tüpü kullanmak yasaktır" denildi.

        GÖLCÜK’TE PİKNİK ALANI BELİRLENDİ

        Çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı’nda ise çadırlı kamp yapmak, Kökez piknik alanı dışındaki alanlarda da mangal yapmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada ayrıca bu kararlara uymayanlar hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturması halinde gereğinin yapılması saklı kalmak kaydıyla, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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