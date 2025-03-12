Bolu Belediyesi itfaiyesi, yangın raporunu 1 milyon TL'ye verecek

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında mücavir alan dışındaki işletmelere itfaiye yangın raporunun 1 milyon lira karşılığında verileceğini açıkladı.

Bolu Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yapıldı. Toplantıda görüşülen 2025 yılı gelir tarifesi kapsamında, itfaiye müdürlüğüne ait ücretlendirme tablosunda değişiklik yapıldı. Yeni karara ilişkin konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mücavir alan dışındaki işletmelerin yangın raporu istemesi halinde 1 milyon lira karşılığında verileceğini belirterek, “Biz yangın yeterlilik verilmesi konusunda tekel değiliz. Belediye sınırları içerisinde böyle bir talep olursa yerine getiririz. Belediye mücavir sahası dışında bir yangın hadisesi yaşadık. Örneğin, mücavir saha dışında olan Kartalkaya'daki otel bizden yangın uygunluk raporu istiyor, vermiyoruz. Arkadaşlarımız uygun raporu vermediği halde içerde, tutuklu. Burada ruhsatı sen vermemişsin, buralarda herhangi bir tadilat yapılmış mı, haberin olmayacak. Sen burayı denetim yetkisine sahip olmayacaksın. Ondan sonra Bolu Belediyesi’nden hesabını sormaya kalkacaksın. O zaman bizden hesap sorulacaksa, bizden böyle bir şey talep ediyorsan 'Biz vermeyiz' demiyoruz. Şu anda Bolu Belediyesi dışında 11 itfaiye müdürlüğü daha var. Ücretimizi fazla bulan mücavir saha dışındaki işletmeler gidip diğer belediyelerden talepte bulunabilirler. Bu konuda yasal engel bulunmamaktadır" diye konuştu.