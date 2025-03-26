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        Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı

        BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun ardından aralarında tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi olan eşi ve 2 kızının da olduğu 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:45
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        Kartalkaya soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı
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        BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun ardından aralarında tutuklu otel sahibi Halit Ergül’ün yönetim kurulu üyesi olan eşi ve 2 kızının da olduğu 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gece saatlerde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

        Yangına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı. Bugün ise tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül’ün, eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin bireylerinin İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirildikleri öğrenildi.

        Şüphelilerin bir bölümü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeni operasyonlar ile birlikte soruşturmanın başladığı günden bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükseldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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