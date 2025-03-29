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        Bolu geçişinde otoyolda yoğun bayram trafiği (3)

        KARADENİZBAĞLANTI NOKTASINDA YOĞUN TRAFİK Ramazan Bayramı tatilini Karadeniz illerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu'nun Gerede bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:35
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        Bolu geçişinde otoyolda yoğun bayram trafiği (3)
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        KARADENİZBAĞLANTI NOKTASINDA YOĞUN TRAFİK

        Ramazan Bayramı tatilini Karadeniz illerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu’nun Gerede bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşturdu. 4 şeritli otoyolun bağlantı noktasından sonra 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgedeki yoğunluk dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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