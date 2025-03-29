Bolu geçişinde otoyolda yoğun bayram trafiği (3)
KARADENİZBAĞLANTI NOKTASINDA YOĞUN TRAFİK Ramazan Bayramı tatilini Karadeniz illerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu'nun Gerede bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşturdu.
KARADENİZBAĞLANTI NOKTASINDA YOĞUN TRAFİK
Ramazan Bayramı tatilini Karadeniz illerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu’nun Gerede bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluşturdu. 4 şeritli otoyolun bağlantı noktasından sonra 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgedeki yoğunluk dron ile görüntülendi.
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