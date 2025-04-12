Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Gerede’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçedere köyünde yaşayan Feriha Cansever, düşerek ayağını kırdı. Cansever’in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine 3 kişilik 112 Acil ekibi paletli ambulansla yola çıktı. Arazi aracıyla köye ulaşan ekip, ayağı kırılan kadını evinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavisi için Gerede Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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