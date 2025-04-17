Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adliyeye sevk edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Kütahyalı, polis aracıyla Bolu Adalet Sarayı'nın arka girişindeki otoparktan adliyeye getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı’nın SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vereceği öğrenildi.
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