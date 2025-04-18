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        Yargıtay Birinci Başkanvekili Ömeroğlu: Tutuklama istinaden uygulanması lazım

        YARGITAY Birinci Başkanvekili Ahmet Ömeroğlu, "Tutuklama bir tedbir değil mi? Tutuklamanın şartları çok zor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:10
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        Yargıtay Birinci Başkanvekili Ömeroğlu: Tutuklama istinaden uygulanması lazım
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        YARGITAY Birinci Başkanvekili Ahmet Ömeroğlu, "Tutuklama bir tedbir değil mi? Tutuklamanın şartları çok zor. İstinaden uygulanması lazım ama dava açıp yargılama 10 sene sürecekse, toplum tatmin olmuyor, hemen ne görmek istiyor, tutuklansın" dedi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kariyer Zirvesi programı gerçekleştirildi. Programa, Yargıtay Birinci Başkanvekili Ahmet Ömeroğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Hakim ve Savcılar Kurulu Üyesi Aysel Demirel ile hukuk fakültesi öğrencileri katıldı. Programda konuşan Ömeroğlu, yargılamada adil olunması gerektiğini belirterek, "Kusurlu insan davranışıdır, insan değildir. Ceza hukukunun temel konusu fiildir. Bir insanının en kıymetli değeri şerefidir, onurudur. Şerefi olmayanın dini de olmaz, milleti de olmaz, milliyeti de olmaz. Arkadaşlar lütfen failin kimliği, partisi, milliyeti, cinsiyeti ne olursa olsun hiçbir kimsenin şerefiyle, onuruyla oynama hakkınız yok. O insanın sadece kusurlu bir davranışını yargılıyoruz" diye konuştu.

        'İŞİ NE UZUN NE KISA TUTMAK LAZIM'

        Ömeroğlu, yargılamanın süresinin çok önemli olduğunu belirterek, "Yargılamalar makul sürede yapılmazsa, bu defa bizim aslında tedbir dediğimiz kurumlar, bu defa cezalandırma yöntemine tebdil edilmiş oluyor. Tutuklama bir tedbir değil mi? Tutuklamanın şartları çok zor. İstinaden uygulanması lazım ama dava açıp yargılama 10 sene sürecekse, toplum tatmin olmuyor, hemen ne görmek istiyor, tutuklansın. Sakarya'da bir hayvanı öldüren bir kepçe operatörü tutuklandı. O tarih itibarıyla öyle bir suç da yoktu. Sonradan çıktı Hayvan Koruma Kanunu. O nedenle yaptığımız işi ne uzun ne kısa tutmak lazım" dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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