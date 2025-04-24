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        Sokak köpekleri, konteynerde yiyecek arayan ayıyı kovaladı

        BOLU'nun Mudurnu ilçe merkezine inip konteynerlerde yiyecek arayan bozayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:35
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        Sokak köpekleri, konteynerde yiyecek arayan ayıyı kovaladı
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        BOLU’nun Mudurnu ilçe merkezine inip konteynerlerde yiyecek arayan bozayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yerleşim yerine inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aramaya başladı. Durumu fark eden sokak köpekleri, ayıyı kovaladı. Ayı kaçarak ormana girip gözden kayboldu. Ayının köpekler tarafından kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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