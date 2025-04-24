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        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen çocuklar mezarları başında anıldı

        KARTALKAYA'da 36sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında Bolu'da toprağa verilen 5 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mezarları başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:55
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        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen çocuklar mezarları başında anıldı
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        KARTALKAYA’da 36sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında Bolu’da toprağa verilen 5 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mezarları başında dualarla anıldı.

        Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bolu’da defnedilen 5 çocuk, bugün Bolu Platformu tarafından mezarları başında anıldı. İlk olarak sömestr tatili için geldiği otelde, annesi Ceren Yaman Doğan ile birlikte otelde hayatını kaybeden Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan (16) için Paşaköy Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Törene, Ceren ve Lalin Doğan’ın eşi Rıfat Doğan, platform üyeleri ve ailenin yakınları katıldı. Törende, Lalin’in mezarına faciada hayatını kaybeden çocuklar anısına çelenk ve karanfiller bırakılarak, dualar okundu.

        Platform üyeleri daha sonra yangında aynı aileden 4’ü çocuk 8 kişinin mezarlarının bulunduğu Kılıçarslan Mezarlığı’na geçti. Yangında ölen Yusuf Sinaneddin Gültekin (8), Muhammed Selim Gültekin (6), Bekir Sadık Gültekin (3) ve Sümeyye Güner (11) için dualar okundu. Burada da çocukların mezarlarına faciada hayatını kaybeden tüm çocukların anısına çelenk ve karanfiller bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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