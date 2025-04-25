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        Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tutuklanan itfaiyeci tahliye edildi

        BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye eri İrfan Acar, avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:30
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        Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tutuklanan itfaiyeci tahliye edildi
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        BOLU’da, kayak merkezi Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye eri İrfan Acar, avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Olaydaki tutuklu sayısı 19’a düştü.

        Kayak merkezi Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tahliye edildi. Son olarak ise soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye eri İrfan Acar da avukatının itirazı üzerine verilen ara karar sonrasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Olaya ilişkin tutuklu sayısı 19’a düştü.

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