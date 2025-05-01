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        78 kişinin öldüğü yangın faciası; çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş: O anlar kamerada

        BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirirken, otel çalışanlarının müşterileri uyandırmak yerine işletme sahiplerinin araçları kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittikleri anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:39 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:45
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        78 kişinin öldüğü yangın faciası; çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş: O anlar kamerada
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        BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirirken, otel çalışanlarının müşterileri uyandırmak yerine işletme sahiplerinin araçları kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittikleri anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda da alevlerin yayılması ile karbondioksitin üst katlara kadar çıkmasına, araçları yangından kurtarmak için zorla açılan otopark kapısının büyük etkisi olduğu ifade edildi.

        Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u sonraki süreçte tahliye edildi. 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor. Yangının başladığı saatlerde otel çalışanlarının odalarda kalan tatilcileri uyarmak yerine otel sahiplerinin araçlarını kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittiği anlara ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

        Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda da araçları kurtarmaya gidenlerin otoparkın kapısını açmasıyla yangının büyümesine neden oldukları ifade edilerek, “Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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