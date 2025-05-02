Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda yoğun sis

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düşerken, sürücüler ise yavaş ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda yoğun sis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BOLU Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düşerken, sürücüler ise yavaş ilerledi.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sürücüler, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"

        Benzer Haberler

        Sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini algılayacak akıllı keme...
        Sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini algılayacak akıllı keme...
        78 kişinin öldüğü yangın faciası; çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını...
        78 kişinin öldüğü yangın faciası; çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını...
        Kartalkaya'daki otel yangınının başlama anına ilişkin görüntüler ortaya çık...
        Kartalkaya'daki otel yangınının başlama anına ilişkin görüntüler ortaya çık...
        Bolu'da halaylı 1 Mayıs kutlaması
        Bolu'da halaylı 1 Mayıs kutlaması
        Otel faciasında yangının çıkış anı kamerada; yangının başladığı cihazın ısı...
        Otel faciasında yangının çıkış anı kamerada; yangının başladığı cihazın ısı...
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu