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        Bolu'da 2 grup arasında kavga; 3 yaralı, 5 gözaltı

        BOLU'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:12 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:15
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        Bolu'da 2 grup arasında kavga; 3 yaralı, 5 gözaltı
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        BOLU’da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 21.45 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde başlayan ve bir süre devam eden tartışmanın ardından iki grup Süreyya Sokak üzerinde birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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