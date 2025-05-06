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        Otoyolda otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı

        BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:40
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        Otoyolda otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı
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        BOLU’da Anadolu Otoyolu’nda çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Basri Başyılmaz idaresindeki 69 AD 692 plakalı otomobil, önünde giden orta şeritte ilerleyen üzerinde otomobil yüklü bulunan Orhan Gündoğar yönetimindeki 14 ADF 369 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Basri Başyılmaz ile yanındaki Bahri Başyılmaz ve Hamidiye Başyılmaz yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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