Bolu'da 4 köyde 80 kişi hastanelik oldu; iç suyundan numune alındı
BOLU'da aynı içme suyu hattını kullanan 4 köyde yaşayan 80 kişi, 1 hafta içinde mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
BOLU'da aynı içme suyu hattını kullanan 4 köyde yaşayan 80 kişi, 1 hafta içinde mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Zehirlenmelerin su kaynaklı olduğu düşüncesiyle içme suyu hattından numune alındı.
Merkeze bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde yaşayanlar, evlerindeki çeşmelerden su içtikten sonra mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bir haftalık süreçte toplam 80 kişi hastaneye giderken, rahatsızlanan kişilerin tamamı taburcu oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattından numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.