Bakan Uraloğlu: Akyazı ile Ankara arasında Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Akyazı ile Ankara arasında Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planladıklarını belirterek, “Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 35’inci Geleneksel Akşemseddin Hz. Anma Günü programı ve Bolu-Göynük Çevre Yolu Açılış Töreni için Bolu’nun Göynük ilçesine geldi. Bakan Uraloğlu’nu Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu milletvekilleri İsmail Akgül ve Yüksek Coşkunyürek ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Uraloğlu, ilçe girişinden ilçe merkezindeki tören alanına mehteran eşliğinde yürüyerek geldi. Uraloğlu, yürürken önünden geçtiği Ömer Emir Sıkkin Hz. ve Akşemseddin Hz. Türbeleri önünde dua etti.

Tören alanında kalabalığa seslenen Bakan Uraloğlu, “Akşemseddin Hazretleri tıp ilminde mikrobu ilk tanımlayan bir bilim insanı, Ayasofya’da ilk hutbeyi okuyan bir hatip, Eyyüp Sultan’ın kabrini keşfeden bir veli ve en önemlisi, Anadolu’nun İslamlaşmasında bir köprü olmuştur. Akşemseddin Hazretleri, sadece yaşadığı döneme değil, bugüne ve yarınlara da ışık tutan bir miras bırakmıştır. Bizler, onun emanetine sahip çıkarak, ilimle, irfanla, ahlakla yoğrulmuş bir millet olarak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

BOLU GÖYNÜK ÇEVRE YOLU AÇILDI Bakan Uraloğlu, buradaki programın ardından Bolu-Göynük Çevre Yolu Açılış Töreni alanına geçti. Yolun açılışını gerçekleştiren Uraloğlu, açılan yol ile birlikte şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergahın çevre yolu sayesinde 4 dakikada katedileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Bolu-Göynük Çevre Yolu sayesinde zamandan 11 milyon TL, akaryakıttan ise 2,2 milyon TL tasarruf sağlanacağını ifade etti. ORTA ANADOLU OTOYOLU PROJESİ Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapılması planlanan Orta Anadolu Otoyolu projesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız Orta Anadolu Otoyolu ya da diğer adıyla Akyazı-Ankara Otoyolu projesine de değinmek istiyorum. Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan ve Bolu’dan da geçen mevcut otoyolumuz, yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılıyor. Nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebi de sürekli artıyor. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geliyor. Geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planlıyoruz. Ankara’nın Temelli-Yenihisar bölgesinden başlayacak güzergâh, Ankara Sanayi Odası OSB bölgesinin batısından kuzey yönünde devam ederek Ayaş’a ulaşacak. Sonrasında kuzeybatı yönünde ilerleyerek Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini geçip kuzey yönünde Mudurnu ilçesine varacak. Mudurnu’nun batısından geçen güzergâhta kuzeybatı istikametinde ilerleyerek Akyazı’ya ulaşacak, Ankara-İstanbul Otoyolu’nun Akyazı Kavşağı’na bağlanarak son bulacak. Böylece Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara-Niğde Otoyolu’na daha hızlı bağlantısını da tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız. Özellikle kış aylarındaki karla mücadele açısından ve otoyolun işletmesi açısından da daha avantajlı bir imkan oluşacak."