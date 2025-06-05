Anadolu otoyolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek için yola çıkanların Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım yavaş ilerlerken, İstanbul istikametinin ise akıcı olduğu görüldü. Otoyoldaki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.