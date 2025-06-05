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        Anadolu otoyolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)

        BAYRAMTRAFİĞİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİKurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek için yola çıkanların Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:35
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        Anadolu otoyolunun Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)
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        BAYRAMTRAFİĞİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek için yola çıkanların Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk sürüyor. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım yavaş ilerlerken, İstanbul istikametinin ise akıcı olduğu görüldü. Otoyoldaki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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