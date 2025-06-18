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        Mudurnu'daki orman yangını 1 saatte söndürüldü

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:50
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        Mudurnu'daki orman yangını 1 saatte söndürüldü
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        BOLU’nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

        Mudurnu ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl köyündeki ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda ekibin hızlı müdahalesinin ardından yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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