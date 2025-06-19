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        Otoyolda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

        BOLU'daAnadolu Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsü, çıkan yangında alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:00
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        Otoyolda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi
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        BOLU'daAnadolu Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsü, çıkan yangında alev alev yandı.

        Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu Rampaları mevkisinde İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Araçtan duman çıktığını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti. Motor kısmının yanmasıyla birlikte alevler otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yanan otobüsü söndürmek için çalışma başlatırken, otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından otoyol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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