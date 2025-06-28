Bolu'da orman yangını (3)
YANGINA9 HELİKOPTER, 30 ARAÇ VE 136 PERSONENLLE MÜDAHALEBolu Valiliği, Göynük ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.
YANGINA9 HELİKOPTER, 30 ARAÇ VE 136 PERSONENLLE MÜDAHALE
Bolu Valiliği, Göynük ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangına, 9 helikopter, 7 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 1 treyler, 1 merdivenli söndürme aracı, 2 su ikmal aracı, 2 su tankeri, 4 diğer araç olmak üzere toplam 30 araç ve 136 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmekte olup ilave araç/personel sevki devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
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