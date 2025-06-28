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        Bolu'da orman yangını (3)

        YANGINA9 HELİKOPTER, 30 ARAÇ VE 136 PERSONENLLE MÜDAHALEBolu Valiliği, Göynük ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:21
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        Bolu'da orman yangını (3)
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        YANGINA9 HELİKOPTER, 30 ARAÇ VE 136 PERSONENLLE MÜDAHALE

        Bolu Valiliği, Göynük ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangına, 9 helikopter, 7 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 1 treyler, 1 merdivenli söndürme aracı, 2 su ikmal aracı, 2 su tankeri, 4 diğer araç olmak üzere toplam 30 araç ve 136 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmekte olup ilave araç/personel sevki devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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