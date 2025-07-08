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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (3)

        'BENİMSORUMLULUĞUM YOK RUHSATLA İLGİLİ'Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında tutuklu sanık Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel'in ifadesi alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:55
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (3)
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        ‘BENİMSORUMLULUĞUM YOK RUHSATLA İLGİLİ’

        Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında tutuklu sanık Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel’in ifadesi alındı. 2010-2016 yılları arasında İl Özel İdaresi Ruhsat Denetleme Müdürü olarak çalıştığı için tutuklu olduğunu ifade eden Mehmet Özel, şunları söyledi:

        “Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak 2010-2016 yılları arasında çalıştım. 2016 yılında görevden ayrıldım. Otelin ruhsat veriliş tarihi 2007 yılıdır. O tarihte ben görevde değildim. Benim sorumluluğum yok ruhsatla ilgili. Grand Kartal Otel turizm alanıdır, 2002 yılında işletme ruhsatını aldı. 2007 yılında Özel İdare’den ruhsatını almıştır. İl Özel İdaresi’nin denetim yetkisi yoktur. Yangınla ilgili denetim yapılacağına ilişkin hüküm yoktur. İtfaiyeden rapor alınmışsa iş yeri ruhsatı düzenlenir. Bir kereye mahsus alınır. Yangın konusunda itfaiye denetimi yapar. İl Özel İdaresi’nin yetkisi yoktur ve yangın için uzman personeli yoktur. Tüm oteller de turizm işletme belgesi alıyor ve Turizm Bakanlığı tarafından denetleniyor. Yönetmelikle ilgili belgeleri denetliyoruz, biz oteli denetlemiyoruz. Otelleri ilgili bakanlıklar denetliyor. Ben eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü olduğum için buradayım. Grand Kartal Otel yangını ile ilgili hiçbir suçum yoktur. Burayı Turizm Bakanlığı denetler. Turizm alanı dışındaki tesislere denetim yapılırken buraya da yetki aşımı olarak bakılmıştır. Oteldeki müstecirler var onları denetlemek için çıkılmıştır. Yetkinliklerine göre yapılan denetimlerdir bunlar. Yangın raporu bir kereye mahsus olarak verilir. Yangın raporu dosyada mevcuttu. Yangın raporunda ‘tekrar alınmaz’ der.”

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