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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (8)

        'PROJEYİFALAN BİLMİYORUM'Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında, otelin gaz sistemini kontrol edip bakımını yapan tutuksuz sanık Doğan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:01
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (8)
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        'PROJEYİFALAN BİLMİYORUM'

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında, otelin gaz sistemini kontrol edip bakımını yapan tutuksuz sanık Doğan A.'nın savunması alındı. Doğan A., "Yangın olan otelde 2018-2021 yılları arasında periyodik bakım hizmeti verdim. Otelde LPG sistemi 2004 yılında kurulmuş. 2014 yılında ben onu kuran firmada çalışmaya başladım. 2018'de Grand Kartal'a hizmet vermeye başladım. 2021 yılında da işi bıraktım. Bir daha da gitmedim. Projeyi falan bilmiyorum. Bizden bu iş alınıyorsa proje olmak zorundadır. Bağlantı boruları falan ben çalışırken vardı. Bilirkişi ölçme yapmadığı için şu an tespitini yapmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Bağlantı boruları, uzmanlık gerektirmeyen şekilde değiştirilebilir. Otellerde zaten yeteri kadar teknik personel var. Gaz alarm cihazı yangınla alakalı değil gazla alakalıdır. Gaz kokusu olursa kaçak durumunda gaz akışını keser. Benim kontrol ettiğim zamanlarda yangın olan yerde 2 tane vana vardı. Cihazların kontrolü oradan sağlanabiliyordu. Dışarıda da komple gazı kesecek vanalar vardı. Suçlamaları reddediyorum" dedi. Yangın sırasında gaz kesici cihazın neden çalışmadığı sorulan sanık Doğan A., "Cihaz vardı, çalışıyordu. Yangında çalışmaması gaz kokusu almamasındandır. Gazın ocakta yanması ile dışarıda yanması arasında sistem açısından hiçbir fark yok" diye cevabını verdi.

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