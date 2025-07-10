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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (9)

        'KEŞKEBİZİ DE 15 GÜN MÜHÜRLESELERDİ'Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili duruşmada verilen ara öncesi savunma yapan otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusuna geçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:43
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 4'üncü gün (9)
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        ‘KEŞKEBİZİ DE 15 GÜN MÜHÜRLESELERDİ’

        Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili duruşmada verilen ara öncesi savunma yapan otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusuna geçildi. Ergül çapraz sorguda, “En son denetlemede bile bize spring sistemi ile ilgili bir şey söylenmedi. Denetlemeler de normal çıktığı için bilmiyorum. Bizden sonra bin 500 otel mühürlendi. Keşke bizi de 15 gün mühürleselerdi bu olay yaşanmasaydı. Otelde denetimlerden tam olarak geçiyorduk. Turizm İşletme Belgesinde 12'inci kat var. Yapı iskan ruhsatında görülüyor mu bilmiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müşteri şikayeti nedeniyle daha önce cüzi bir ceza yedik. Onun dışında ceza yemedik. Otelde üst yönetim yetkisi bendedir ve kimseye devretmedim. Denetime gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini otelde ücretsiz konuk etmedim. Odalarda sigara içiliyor diye çalışanlarıma dedektörleri kapatın talimatı vermedim. Arabaları yangın sırasında garajdan çekin diye talimat vermedim” dedi.

        ‘BEN 2.5 AYDIR UYUMUYORUM’

        Mağdur avukatının ‘Yangına ilişkin kusurunuz var hiç pişmanlık duyuyor musunuz?’ şeklindeki soruya Ergül, “Cevap vermek istemiyorum" dedi. Mağdur avukatı tekraren “Pişman mısınız buradaki aileler en azından üzgün olduğunuzu söylemenizi bekliyor” derken Ergül, “Ben 2.5 aydır uyumuyorum. İnsan olan buna üzülmez mi benim huzurum yok" diye cevap verdi.

        DURUŞMA SALONU KARIŞTI

        Sonrasında yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin sanığa bir soru sorduğu sırada Halit Ergül’ün avukatı, sorulan soruların esasa uygun olmadığını söyledi. Yüksel Gültekin de avukata ‘Sana mı soracağım sorularımı, müdahale ediyorsun. Benim 8 tane canım gitti” dedi. 2 avukat arasında sözlü tartışma başladı. Avukatlar tartıştığı sırada Halit Ergül’ün kızlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun eşi olan damadı ile mağdur aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve arbedeye dönüştü. Çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Salon hızla boşaltılırken, Ceyda Hacıbekiroğlu’nun kocası da polis eşliğinde salondan çıkarıldı. Çıkan olaylar nedeniyle duruşmaya yarın sabah 09.00’a kadar ara verildi.

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