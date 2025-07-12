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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (4)

        AĞZIMIZAISLAK BEZ KAPATIP BANYODA ÖLÜMÜ BEKLEDİKKartalkaya Grand Kartal Otel yangını sırasında otel müşterilerinden Sevgi Selvi (19) mahkemede olay anında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:27 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:27
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (4)
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        AĞZIMIZAISLAK BEZ KAPATIP BANYODA ÖLÜMÜ BEKLEDİK

        Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını sırasında otel müşterilerinden Sevgi Selvi (19) mahkemede olay anında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Yangın sırasında odaya dolan dumanlardan ağzına ıslak bez kapatıp korunmaya çalıştığını ve banyoda ölümü beklediklerini söyleyen Selvi, “Ben yangın gecesinde o otelde kalıyordum. Arkadaşımın kapıya vurması sonrasında uyandım ama çok fazla duman vardı. Kapıyı açtığımızda arkadaşımız bayılmak üzereydi. Yangın sırasında otelde asla alarm çalmadı. Yağmurlama sistemi ve hiçbir şey yoktu. Biz ağzımızı ıslak bezle kapatmıştık. Biz odamızda, banyomuzda ölümü bekledik. Benim oda arkadaşlarımın hiçbiri reşit değildi. Ben burada çok utanıyorum, Duygu Hanım’a bakmaktan utanıyorum. Doruk öldü, Allah bana ikinci bir yaşama şansı verdi. Birilerinin camı kırdığını gördüm. 8027 numaralı odaya girdim. Çarşafları bağlayarak inmeye çalıştık. 10 kişi vardı, 10 kişi de hayatta kaldı. Ben artık en ufak şeyden korkar oldum. Birisi benim kapımı çaldığında o yangında kaldığımı hissediyorum, sisli havalarda duramıyorum, is kokusunda korkuyorum" dedi.

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