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        Boluspor, Barış Alıcı'yı transfer etti

        – 1'inci Lig takımlarından Boluspor, Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'dan Barış Alıcı'yı 1 yıllık sözleşme ile transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:15
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        Boluspor, Barış Alıcı'yı transfer etti
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        – 1’inci Lig takımlarından Boluspor, Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor’dan Barış Alıcı'yı 1 yıllık sözleşme ile transfer etti.

        1’inci Lig takımlarından Boluspor, tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yeni transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Kırmızı-beyazlı takım Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor’da forma giyen 28 yaşındaki Barış Alıcı ile anlaştı. Boluspor tesislerinde kulüp başkanı Erdal Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle Alıcı, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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