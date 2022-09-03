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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yalnız kalan kadının ürettiği süt ürünleri ilgi görüyor

AA

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yalnız kalan kadının ürettiği süt ürünleri ilgi görüyor

﻿BOLU (AA) - İSMAİL ŞEN / MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinin kuzeyinde yer alan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Yazıca Yaylası'nda 15 yıldır yaz aylarında tek başına besicilik yapan Sevgi Çeltek, yaylada ürettiği peynir ve tereyağını satarak gelir elde ediyor.

Kıbrıscık'tan yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta, kayalık ve engebeli dağ yolundan araçla güçlükle ulaşılabilen Yazıca Yaylası'nda besicilik yapan bir çocuk annesi Sevgi Çeltek (42), yayladaki komşularının mesleği bırakması ve eşinin Yazıca köyündeki diğer işleri nedeniyle son 15 yıldır tek başına burada besicilik yapıyor.

Elektrik olmadığı için jeneratör yardımıyla çalıştırdığı sağım makineleriyle günde iki kez sağım yapan Çeltek'in, zengin bitki örtüsüne sahip yayladaki otlarla beslenen büyükbaş hayvanlarından elde ettiği sütle yaptığı ürünler, büyük ilgi görüyor.

Elde ettiği gelirle başta üniversitede okuyan kızının eğitim masraflarını karşılayan Çeltek, aile bütçesine destek oluyor.

Yaylada hayvanlarının ve kendi can güvenliğini yetiştirdiği köpeklerle sağlayan Çeltek, ortaya koyduğu mücadeleyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

- "Mutluyum yaptığım işi seviyorum"

Sevgi Çeltek, AA muhabirine, ilkbaharda havaların ısınmasıyla eşinin de yardımıyla büyükbaş hayvanlarını yaya olarak yaylaya çıkardıklarını belirtti.

Yaylaya yerleştikten sonra eşinin köydeki işler için geri döndüğünü ve yaylada tek başına hayvanlarına baktığını ifade eden Çeltek, "Sabah erkenden sağım için kalkıyorum, hayvanları sağdıktan sonra sütümü alıp ürünleri yapıyorum. Hayvanlar zaten kendisi otlamaya gider. Burada yabani hayvanlar da var, ayısı, kurdu, tilkisi, tavşanı geliyor ama korkmuyorum. Bir kadın olarak burada durmak elbette zor ancak bunu yapmak zorundayım çünkü ekmeğimi buradan kazanıyorum." diye konuştu.

Çeltek, yayla hayatını sevmesinin yanında tek kızının üniversitede okuduğunu, ona daha rahat bir eğitim imkanı sunabilmek için de tek başına yayladaki işlerin zorluğuna katlandığını dile getirdi.

Uzun yıllardır yaylada hayvanlarından aldığı sütle genelde peynir ve tereyağı yaptığını, ürünlerinin beğeniyle tüketildiğini aktaran Çeltek, "Hayvanlar Köroğlu'nun kekiğiyle besleniyor. Yaylada ürettiğimiz yağımız, peynirimiz daha çok tutuluyor, insanlar ağız tadını biliyor, beğenerek tüketiyorlar. Belirli müşterilerim var sipariş karşılığı onlara yapıyorum. Siparişleri hazırlıyorum gelip kendileri alıyorlar. Bazen de eşim gelip siparişleri ilçeye götürüyor. Yaylada vakit güzel geçiyor, mutluyum yaptığım işi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Çeltek, yayla yolunun araçlar için uygun olmamasının yanında elektrik de olmadığı için sıkıntı yaşadığını aktararak, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

- "Buranın sütü, peyniri, tereyağı çok lezzetli"

Yaylaya çıkarak peynir ve tereyağı alan Tansel Gülen de 18 kilometrelik yayla yolunun araçlar için uygun olmamasına rağmen sırf lezzetinden dolayı yaylaya gelerek Çeltek'ten hem kendisi hem de yakın çevresi için peynir ve tereyağı aldığını söyledi.

Yazıca Yaylası'nda üretilen peynir ve tereyağını herkese tavsiye ettiğini aktaran Gülen, "Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar doğal, bu kadar temiz, bu kadar özenle üretilmiş ürünler bulunamaz zaten. Ortamdan, çevremizden de görüldüğü gibi genelde kekikle otlayan hayvanlar, çok sağlıklı besleniyorlar. Buranın sütü, peyniri, tereyağı çok lezzetli, ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz." diye konuştu.


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