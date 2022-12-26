Mudurnu'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mudurnu 3. Etap TOKİ Konutları içerisinde H.A idaresindeki 34 RS 580 plakalı otomobil ile İ.S'nin kullandığı 14 LD 927 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki D.A. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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