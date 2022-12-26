2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da sona erdi

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BOLU (AA) - Otomobil sporlarında Edip Yaşar Kurtoğlu anısına Bolu Off-Road Kulübünce (BOLOFF) düzenlenen 2022 Extreme Kupası'nın beşinci ve son yarışı, Bolu'da tamamlandı.

Çakmaklar köyü mevkisinde BOLOFF tarafından hazırlanan pistte düzenlenen final yarışlarına iki kategoride 13 araç ve 26 sporcu katıldı.

İki gün süren mücadele sonunda TR1 sınıfında Hüseyin Esen - Seyfullah Esen birinci olurken, Şencan Özkurt - Can Özkurt ikinci, Adnan Ofluoğlu - Zafer Taştekin üçüncü sırayı aldı.

TR2 sınıfında ise Ali Fuat Bilgin - Kadir Alemdar birinci, Oğuz Kaan Öztürk ikinci, Emirhan Kutlu-Nuri Atmaca ise üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara törenle kupaları verildi.

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