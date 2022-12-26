Bolu'da tırda 6 milyon 232 bin makaron ele geçirildi

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir tırda 6 milyon 232 bin 800 içi tütün dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik otoyolun İstanbul yönünde uygulama gerçekleştirildi.

G.B. (39) idaresindeki tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 371 koli içerisinde içi tütün dolu 6 milyon 232 bin 800 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü G.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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