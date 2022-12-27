Bolu merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Bolu ve Ankara'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt mensuplarıyla video kaydı bulunduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu şüpheliler T.H. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.