Boluspor, Sefa Kınalı'yı renklerine bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor, Sefa Kınalı'yı renklerine bağladı

AA

Boluspor, Sefa Kınalı'yı renklerine bağladı

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, Altınordu'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Trabzonspor altyapısında futbola başlayan ve burada profesyonelliğe geçiş yapan Kınalı, daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giydi. Kınalı, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Altınordu formasıyla 11 karşılaşmada görev yaptı.

Öte yandan, kulübün profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo'nun sözleşmelerinin ise karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
Bolu Belediyesi'nde taşkınlık yapan pazarcı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi'nde taşkınlık yapan pazarcı gözaltına ...
Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi gözaltına ...
Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bolu merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bolu merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
(Görüntülü) 3 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜNCE, BABASINA SIĞINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİNDEN ŞİDDET ...
Bolu'da tırda 6 milyon 232 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu'da tırda 6 milyon 232 bin makaron ele geçirildi
Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
YEREL HABERLER Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
Yangını erken tespit eden "gazlı alev dedektörü"nün ilk yerli prototipi üretildi
YEREL HABERLER Yangını erken tespit eden "gazlı alev dedektörü"nün ...
2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da sona erdi
YEREL HABERLER 2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da sona erdi
Mudurnu'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mudurnu'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi ...
Bolu Dağı'nda yoğun sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yoğun sis
(Görüntülü) BOLU DAĞI&#039;NDA YOĞUN SİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkisini sürdürüyor
(Görüntülü) BOLU - HASTANEYE GİDEMEYEN HASTALARA, KÖYLERİNDE SAĞLIK HİZMETİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU - HASTANEYE GİDEMEYEN HASTALARA, ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK maçının ardından
YEREL HABERLER Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK maçının ardından
Boluspor - Erzurumspor FK: 3-1
YEREL HABERLER Boluspor - Erzurumspor FK: 3-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı
YEREL HABERLER Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı
Bolu'da bir araya gelen öğrenciler yabancı dilleri karşılıklı etkileşimle öğreniyor
YEREL HABERLER Bolu'da bir araya gelen öğrenciler yabancı dilleri ...
(Görüntülü) &#039;YASAK&#039; NOKTADAN DÖNÜŞ YAPAN TIR&#039;A ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'YASAK' NOKTADAN DÖNÜŞ YAPAN ...
'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER 'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.