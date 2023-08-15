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        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 21:44
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Alınan bilgiye göre, Aşağıkınık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

        Hava kararmadan önce helikopterlerin de destek verdiği söndürme çalışmaları, karadan devam ediyor.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ve arazöz çalışmalara destek oluyor.

        Arazinin eğimli olması nedeniyle zorlu şartlarda yürütülen çalışmaların sabah saatlerinde havadan destekle sürmesi planlanıyor.

        Aynı bölgede 27 Temmuz'da da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı öğrenildi.

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