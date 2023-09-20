FAO ekibi, ekosistem odaklı gıda üretimi için Bolu'ya geldi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Bolu'da ekim yapılacak 17 noktadan toprak numuneleri alındı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Bolu'da ekim yapılacak 17 noktadan toprak numuneleri alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen "Ekosistem Odaklı Gıda Üretiminin Teşvik Edilmesi Yoluyla Agro-Ekoloji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında pilot il seçilen Bolu'ya gelen Prof. Dr. Erhan Akça önderliğindeki FAO ekibi ve bakanlık uzmanlarından oluşan heyetin çiftçilerle buluştuğu belirtildi.

Seben ve Yeniçağa ilçelerinde yaşayan çiftçilerle yapılan görüşmede üreticilere proje hedefleri ve amacı hakkında bilgiler verildiği anlatılan açıklamada, bu ilçelerdeki 17 noktadan toprak örneklerinin alındığı aktarıldı.

Ulusal düzeyde yaklaşık 50 bin dekarlık alanda sağlıklı gıda üretim ve erişim kapasitesinin arttırılarak, gıda ihtiyaçlarının güvenli şekilde temininin hedeflendiğine değinilen açıklamada, Bolu'da, sürdürülebilir tarım prensiplerinin yaygınlaştırılması, ekosistem odaklı gıda üretim modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışılacağı kaydedildi.