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        Bolu'da "2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı" sürüyor

        Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Seben ilçesinde bulunan Solaklar ve Muslar Kayaevleri'nde düzenlenen "2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:19
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        Bolu'da "2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı" sürüyor
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        Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Seben ilçesinde bulunan Solaklar ve Muslar Kayaevleri'nde düzenlenen "2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı" devam ediyor.

        AFAD Bolu Müdürlüğü koordinasyonunda planlanan tatbikat kapsamında, Solaklar Kayaevleri bölgesinde kamp yapan yaklaşık 250 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, çalışma yaptı.

        Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kadın, çoban olan eşi ve oğlundan haber alamadığını, onları aramak için bölgeye giden 3 yakınının da geri dönmediğini bildirdi.

        Olayın üzerinden yaklaşık 40 saat geçtiğini değerlendiren ekipler, haber alınamayan 5 kişinin bulunması için bölgeye intikal etti.

        Çoban ve oğlu ile 3 kişiyi aramak için AFAD koordinasyonunda, aralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE'nin de bulunduğu 15 kurum ve kuruluşta görevli yaklaşık 250 arama kurtarma görevlisi çalışma başlattı.

        Çalışmalar devam ederken Muslar Kayaevleri'ne geziye gelen grupta bulunan 3 kişinin de gittikleri kayalık araziden geri gelmediği ihbar edildi.

        Bunun üzerine ekibin bir bölümü, Muslar Kayaevleri bölgesine yönlendirildi.

        AFAD tarafından koordine edilen ekipler, yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışması sonucunda 8 kişiyi kurtardı.

        Yaralı 8 kişi, bulundukları yerlerde ilk müdahalenin yapılmasının ardından kamp alanındaki UMKE ve sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

        Tatbikat, değerlendirme toplantısının ardından yarın sona erecek.

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