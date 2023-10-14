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        Bolu'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:49
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        Bolu'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde N.T. idaresindeki 28 NT 080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gerede ilçesi Çoğullu köyü mevkisinde bariyerlere çarpmasının ardından devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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