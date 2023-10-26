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        Bolu'da yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Bolu'nun Seben ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:55
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        Bolu'da yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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        Bolu'nun Seben ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde hasar oluştu.

        Seben ilçesindeki Alpagut yaylasında bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyüp çevredeki diğer evlere sıçraması üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine kent merkezinin yanı sıra Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde hasar oluştu.

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