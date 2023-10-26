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        Bolu'da öğrenciler 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet" yürüyüşü yaptı

        Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, öğrenciler 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:43
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        Bolu'da öğrenciler 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet" yürüyüşü yaptı
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        Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, öğrenciler 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 2 bin 500 öğrenci, dev bayrakla cadde boyunca yürüdü.

        Bazı öğrencilerin de farklı noktalardan ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüş, güzel görüntü oluşturdu.

        Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Cumhuriyet'in 100. yılına özel kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Etkinliğe Vali Erkan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve veliler katıldı.

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