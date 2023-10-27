Bolu'da öğrenciler koreografiyle "Türkiye haritası" oluşturdu
Bolu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan koreografide "Türkiye haritası" oluşturuldu.
Bolu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan koreografide "Türkiye haritası" oluşturuldu.
Köroğlu İlk ve Ortaokulu'nda, öğrenci ve öğretmenler tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel koreografi yapıldı.
Okullarda eğitim gören 650 öğrenci, okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritasını oluşturdu. 52 öğretmen de haritanın içinde sıralanarak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını temsilen "100" yazdı.
Haritada yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve Türk bayrağı dron ile görüntülendi.