"Bolu Kültür ve Tarih Rotası" turizm rehberi adaylarına tanıtıldı Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bolu Kültür ve Tarih Rotası", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Turizm Fakültesi öğrencilerine tanıtıldı.

Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bolu Kültür ve Tarih Rotası", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Turizm Fakültesi öğrencilerine tanıtıldı.

Kentin, tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı farklı medeniyetlerden gümünüze kalan eser ve tarihi dokuların tanıtımı amacıyla hayata geçirilen ve uzman turizmcilerle oluşturulan rota, üniversite öğrencilerine anlatıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, il merkezindeki 14 tarihi yapıyı kapsayan rotayı profesyonel turist rehberleri eşliğinde keşfetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, "Bolu turizmcilerinin bize sık sık söylediği bir şey vardı. 'Bolu'da Abant, Kartalkaya ve Yedigöller'e gelen turistler, şehir merkezine gelmiyor.' diye. Buna alternatif olarak biz de Bolu'nun duayen turizmcileriyle 'Bolu şehir içi kültür rotası' aksını geliştirdik." ifadesini kullandı.

Bolu'nun tanınırlığın arttırılması amacıyla yaptıkları etkinlikler sonucunda kent merkezinde turist gruplarını görmeyi umduklarını belirten Doğanay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, Turizm Fakültesi Rehberlik Bölümü öğrencileri. Sonuçta mesleklerini ve hayatlarını idame ettirecek öğrenciler. Gelecekte yapacakları mesleğin ilk ayağını burada görsünler diye düşündük. Bu profesyonel yaklaşımla bu kararı aldık."

Etkinliğe, BAİBÜ Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İsa Bayhan, Batı Karadeniz Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Demir, BAİBÜ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği öğrencileri katıldı.