Bolu'da bacağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı

BOLU(AA) - Bolu'da bacağının çapa makinesine sıkışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Mahallesi İskilip Sokak'taki evinin bahçesinde çalışan Yusuf Ö'nün (74) sol bacağı çapa makinesine sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin serum bağladığı Yusuf Ö'nün çapa makinesine sıkışan bacağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yusuf Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı.

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