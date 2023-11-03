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        Bolu'da bacağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:18
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        Bolu'da bacağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı
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        BOLU(AA) - Bolu'da bacağının çapa makinesine sıkışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sağlık Mahallesi İskilip Sokak'taki evinin bahçesinde çalışan Yusuf Ö'nün (74) sol bacağı çapa makinesine sıkıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin serum bağladığı Yusuf Ö'nün çapa makinesine sıkışan bacağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yusuf Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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