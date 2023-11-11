Mengen'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi Bolu'nun Mengen ilçesinde, İsrail'in saldırılarını protesto eden vatandaşlar, Filistinliler ile dayanışma amacıyla yürüyüş düzenledi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, İsrail'in saldırılarını protesto eden vatandaşlar, Filistinliler ile dayanışma amacıyla yürüyüş düzenledi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan grup, PTT binası önünden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Tekbir getiren ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup adına meydanda basın açıklamasını okuyan Mustafa Erten, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsallığına dikkati çekti.

"İşgal rejiminin" Gazze'ye yönelik savaş suçlarına karşı toplandıklarını belirten Erten, "İsrail terör örgütüdür. Gazze'de dünyanın gözünün içine baka baka insanlar katlediliyor. Bombalar atılıyor. Hastaneler, ambulanslar roketlerle, füzelerle vuruluyor. Gazze'de yaşananlar savaş suçudur, insanlık suçudur. Dünyada her millet Gazzeliler için sokaklara dökülmüş durumda." ifadesini kullandı.

Erten ayrıca Mengen halkına İsrail ürünlerini boykot etme çağırısında bulundu.

Grup, basın açıklamasının ardından bir ayı aşkındır İsrail'in yoğun saldırıları altında yaşayan Gazze'deki Filistinliler için dua etti.