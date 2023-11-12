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        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:19
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        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Otoyolu'nda ilerleyen sürücüler, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde yol kenarındaki otluk alandan alevlerin yükseldiğini fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri arazözleri sevk edildi.

        Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ekipler, yangın bölgesinde gün aydınlanana kadar soğutma çalışması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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