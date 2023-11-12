Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nda ilerleyen sürücüler, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde yol kenarındaki otluk alandan alevlerin yükseldiğini fark etti.

İhbar üzerine olay yerine Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri arazözleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangın bölgesinde gün aydınlanana kadar soğutma çalışması gerçekleştirdi.