Bolu Valisi Kılıç'tan 12 Kasım 1999 Düzce Depremi mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yılında mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, Bolu'nun yakın geçmişte yaşadığı en büyük acılardan biri olan 12 Kasım'ın kendilerine deprem gerçeğini unutturmayan, depreme hazırlıklı olmanın gereğini ifade eden önemli tarih olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ve Bolu'nun, dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde yer aldığının inkar edilemez gerçek olduğuna değinen Kılıç, bu durumun, deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmek ve gelecekte de bu tür depremlerin yaşanabileceği ihtimalini göz ardı etmeden hazırlıklı olmayı gerekli kıldığının altını çizdi.

Kılıç, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin Türkiye'yi derinden yaralayarak hafızalarda unutulmayacak izler bıraktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"10 ilimizde yıkıma neden olan deprem, bir kez daha depremin kaçınılmaz olduğunu ancak alınan tedbirlerle acıların ve kayıpların azaltılabileceği gerçeğini hatırlatmıştır. Güvenli ve doğayla barışık yaşam alanları oluşturmak amacıyla devletimiz tarafından desteklenen 'Kentsel Dönüşüm Projesi' uygulaması depreme hazırlı olma noktasında bizler için çok büyük fırsattır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretiyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi hepimizin üzerine düşen hayati görevdir."

Kılıç, "Deprem öldürmez, bina öldürür" sözünü ilke edinerek konut ve iş yerlerinin, çağın getirdiği bilimsel ve teknolojik veriler doğrultusunda inşa edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.