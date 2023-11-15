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        Gerede'de yangın çıkan yayla evinde hasar oluştu

        Gerede ilçesi Seviller Yaylası'nda çıkan yangında bir ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:57
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        Gerede'de yangın çıkan yayla evinde hasar oluştu
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        Gerede ilçesi Seviller Yaylası'nda çıkan yangında bir ev zarar gördü.

        Seviller Yaylası'nda Niyazi T'ye ait evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

        Hasarın meydana geldiği evdeki yangının şömineden çıktığı öğrenildi.

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