Gerede'de yangın çıkan yayla evinde hasar oluştu

Gerede ilçesi Seviller Yaylası'nda çıkan yangında bir ev zarar gördü.

Seviller Yaylası'nda Niyazi T'ye ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

Hasarın meydana geldiği evdeki yangının şömineden çıktığı öğrenildi.

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