Mengen'de park ve kreş yapılacak Bolu'nun Mengen ilçesinde "Mengen Park" ile "Kreş ve Gündüz Bakımevi"nin protokolü imzalandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Mengen Park" ile "Kreş ve Gündüz Bakımevi"nin protokolü imzalandı.

Meclis toplantı salonundaki törende konuşan Belediye Başkanı Turhan Bulut, pandemi sürecinin yerel yönetimler için kayıp dönem olduğunu belirterek, özellikle üst yapılarla ilgili yatırımların askıya alınmasına ilişkin yayımlanan genelge nedeniyle istedikleri hizmetleri zamanında yapamadıklarını söyledi.

Bulut, Mengen halkına söz verip hayata geçiremedikleri 2 projenin bugün hayata geçtiğini anlatan Bulut, "Biri hastanemizin alt tarafındaki 4 bin metrekarelik park alanımıza güzel sosyal tesis yapılması ve 'Park Mengen' adını verdiğimiz projenin hayata geçirilmesi. Bu projenin ihalesini 30 Ekim 2023'te yaptık. İkinci projemiz de özellikle çalışan annelerimizin, babalarımızın çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri okul öncesi ve gündüz bakım ile kreş hizmeti verecek okulumuzun yapımı için protokol imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Bulut'un açıklamasının ardından yüklenici firma ile belediye arasında protokol imzalandı.

İmza törenine, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Güldal, yüklenici firmanın temsilcisi Ahmet Akdağ ve muhtarlar katıldı.