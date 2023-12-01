Bolu'da derede su samurları görüntülendi
Bolu'da derede görülen su samurları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu'da derede görülen su samurları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Abant yolu üzerinde bulunan ve ormanlık alan içerisinden geçen Abant Deresi'nde 3 su samuru görüldü.
Hayvanları fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, su samurlarının dere içinde ve kenarında dolaşması yer alıyor.
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