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        Bolu'da derede su samurları görüntülendi

        Bolu'da derede görülen su samurları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:01
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        Bolu'da derede su samurları görüntülendi
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        Bolu'da derede görülen su samurları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Abant yolu üzerinde bulunan ve ormanlık alan içerisinden geçen Abant Deresi'nde 3 su samuru görüldü.

        Hayvanları fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntülerde, su samurlarının dere içinde ve kenarında dolaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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