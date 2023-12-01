Bolu'da derede su samurları görüntülendi

Bolu'da derede görülen su samurları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Abant yolu üzerinde bulunan ve ormanlık alan içerisinden geçen Abant Deresi'nde 3 su samuru görüldü.

Hayvanları fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, su samurlarının dere içinde ve kenarında dolaşması yer alıyor.